Duro scontro Izzo-Calenda: “Si verogni”, lei replica: “Si faccia eleggere” (LE INTERVISTE)

Isernia, sit in e conferenza stampa dei rappresentanti del comitato popolare di protesta “Cacciamoli tutti” davanti la sede politica di Filomena Calenda in via Berta. Emilio Izzo insieme a Cosmo Caranci e Franco Lemme hanno attaccato la Calenda per il suo repentino passaggio da una parte all’altra del consiglio regionale: togliendo la firma dalla mozione di sfiducia ed accettando la carica da assessore. Qualcosa di intollerabile per Emilio Izzo che promette battaglia anche per un presunto conflitto di interesse della Calenda. Nelle interviste le rispettive posizioni di Izzo e della Calenda.

LE INTERVISTE IN ALTO