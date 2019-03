Durante: «Ha vinto il Pd, ora apriamo un nuovo capitolo»

Ammonta a 4.574 voti il patrimonio di preferenze alle primarie del Partito Democratico convenuto su Michele Durante. Una percentuale pari al 32,6% che assegna venti seggi nell’assemblea regionale per la mozione Piazza Grande. Un risultato salutato positivamente dall’esponente politico campobassano che, questa mattina, ha incontrato la stampa per un’analisi sul voto di domenica. Un risultato – ha sottolineato Durante – che lo ha visto vittorioso nei grandi centro della regione (Campobasso, Isernia, Larino, Bojano, Cercemaggiore) e nei centri del medio Molise. Da parte del presidente del Consiglio comunale di Campobasso il ringraziamento nei confronti dei volontari e di quanti hanno appoggiato la sua candidatura che porterà nell’assemblea nazionale dem, come delegati della mozione l’ex deputata Laura Venittelli e l’esponente isernino Luciano Sposato. Una telefonata per augurare buon lavoro al suo avversario Vittorino Facciolla e la volontà di partecipare alle attività del partito riportando nell’assemblea regionale le posizioni espresse sul territorio.

«Una partecipazione che ha sicuramente portato un valore aggiunto in un partito che appariva diviso – ha sottolineato Durante – Piazza Grande ha ricevuto il quadruplo dei voti nei centri più grandi, come Campobasso, rispetto a Facciolla con cui comunque mi congratulo, insieme al risultato ottenuto da Stefano Buono. A Isernia abbiamo raccolto cinque volte i voti di Vittorino, a Termoli solo duecento voti di differenza, nonostante il sindaco Sbrocca abbia appoggiato la candidatura di Facciolla.» In questo frangente Durante ha parafrasato i Beatles, parlando di «fabulous five», ovvero delle percentuali bulgare per l’ex assessore all’agricoltura, ricevute in cinque centri del basso Molise. Per Durante nei grandi centri si è manifestato, invece, un voto ‘libero’ e meno territoriale: «Quello dei grandi centri è stato a nostro favore e per questo voglio ringraziare chi ci ha premiato. Qualcuno nelle ultime ore ha affermato che nel capoluogo i numeri non hanno rispecchiato le aspettative. Voglio ricordare i numeri ottenuti, il distacco sugli altri due competitor, aggiungendo che la percentuale di Campobasso è quella più in linea con il dato nazionale che ha eletto Nicola Zingaretti al vertice del partito.» Parla di corazzata da parte di Facciolla nella sfida di domenica: «Voglio ricordare che il mio avversario aveva due liste e 120 candidati, un vero e proprio esercito, oltre a 40 sindaci, oltre 80 consiglieri comunali e la segretaria uscente». Segnali di pace, dunque, per una mediazione necessaria dopo le tempeste del passato e la spaccatura che ha sancito la sconfitta del centrosinistra molisano. «A margine dei risultati a vincere è stato il Partito Democratico. Ora giriamo pagina e apriamo un nuovo capitolo. Siamo entrati per lavorare per il Pd e per il centrosinistra, per riaprire i circoli chiusi e riportare la politica tra i giovani e i giovani a fare politica.» Infine il rebus elezioni: «Lasciamo sedimentare il momento, dalla prossima settimana inizieremo il confronto per individuare come tornare a governare dove governiamo, senza dimenticare che ci sono le elezioni europee. Dopo il voto di domenica, il dato è incontrovertibile: le Primarie sono necessarie e rappresentano la strada maestra per il centrosinistra.»