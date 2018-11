Dune modificate e abbandono di eternit, deturpata area Sic a Campomarino

CAMPOMARINO

L’area era stata selvaggiamente deturpata da parte di soggetti interessati per finalità ancora in corso. I militari della Capitaneria di Porto di Termoli hanno portato a termine una massiccia e imponente attività di indagine a tutela del demanio marittimo e dell’ambiente posta in essere, nel comune di Campomarino. I controlli hanno consentito ai militari di rilevare una evidente e importante modifica dell’area dunale che è stata selvaggiamente deturpata da parte di soggetti interessati, per finalità in corso di accertamento. Stando alle delicate indagini che sono ancora in corso i militari hanno accertato una evidente modifica dello stato dei luoghi, relativamente alle dune presenti in un’area che, come noto, rientra tra i siti d’interesse comunitario nonché’ zona a tutela speciale e pertanto il danno ambientale apportato, esteso su una superficie stimata di 1.500 mq circa, assume ancor più rilevanza anche sotto un profilo demaniale. Nell’ambito della stessa attività di indagine i militari della Capitaneria hanno rinvenuto un deposito abusivo di rifiuti speciali pericolosi costituito da un cospicuo quantitativo pari a circa 30 metri cubi di eternit (amianto) e materiali di risulta proveniente da demolizione che ha portato al sequestro dei rifiuti e dell’intera area di stoccaggio. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del reato.