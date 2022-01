Duecento positivi in paese, “buonsenso nei rapporti interpersonali”

L’appello del sindaco di Montenero, Simona Contucci, al termine dello screening di massa organizzato per verificare il numero di contagi in paese

201 persone positive in paese di cui 54 al tampone molecolare e 147 al tampone rapido e l’appello al “buonsenso nei rapporti interpersonali”.

E’ questa la situazione che si vive a Montenero al termine della seconda giornata di screening sulla popolazione.

Su 452 tamponi processati sono stati riscontrati 18 positivi.

“Nel comunicare poi il dato fornito dall’Asrem, che evidenzia 40 positivi al Sars-CoV-2, di cui 9 al tampone molecolare e 31 al tampone antigenico rapido, e incrociando questi ultimi con gli elementi a mia disposizione – ha affermato il sindaco Contucci – sia per la giornata di ieri che per quella di oggi, che si avvalgono inoltre delle comunicazioni dirette delle persone che si sono sottoposte a tampone anche presso farmacie e laboratori privati di fuori regione.

Il quadro generale ad oggi è il seguente: 54 positivi al molecolare, 9 negativizzazioni e 147 positivi all’antigenico rapido, per un totale generale di 201 positivi attivi in paese.

Come ho già avuto modo di dire, sono numeri importanti per la nostra comunità, che suggeriscono prudenza e buonsenso nei rapporti interpersonali.

Al termine dei due giorni di screening intendo ringraziare tutti i cittadini che si sono sottoposti al test antigenico, il personale della Croce Rossa Italiana – Comitato Territoriale di Campobasso, gli instancabili volontari dell’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets e il personale medico: in particolare ringrazio il dr. Dario Losito, sempre molto disponibile e che è stato presente nella giornata di oggi e il dr. Fabio De Risio, consigliere comunale di minoranza all’interno della nostra Assise civica, che ha prestato il suo servizio nella giornata di ieri.

Personalmente continuo a ritenere importanti gli screening di questo genere, anche se vanno ovviamente contestualizzati al momento e al numero dei cittadini che vi si sottopongono.

Essi costituiscono anche uno degli strumenti indispensabili per assumere alcune decisioni importanti da parte delle autorità, sindaci compresi, in quanto rendono più facile verificare quanto e come circola il virus su un determinato territorio“.