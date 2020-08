Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Isernia che hanno acciuffato due dei giovani tunisini in fuga dalla struttura della Geco in viale dei Pentri. Le Fiamme Gialle del colonnello Simeone li hanno notati in un’area di servizio sulla statale 85, nei pressi di Macchia d’Isernia. Li hanno fermati e, dopo averli identificati, li hanno riaccompagnati nel Cat di Isernia da cui erano fuggiti solo l’altro giorno.