Due tamponi rapidi positivi nella Scuola dell’Infanzia, il sindaco chiude tutto

Positivi due tamponi antigenici rapidi presso bambini della Scuola dell’Infanzia e altre persone con “presunti” sintomi. La situazione va verificata con tamponi molecolari ma ciò ha indotto in via precauzionale il sindaco di Toro ad emettere un’ordinanza di chiusura delle due strutture scolastiche presenti a Toro: Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Sospeso anche il servizio scuolabus e ingresso vietato anche a personale docente e personale Ata. Una situazione che preoccupa molto e che è ancora in evoluzione. Il sindaco Roberto Quercio invita tutti i cittadini ad osservare le imposizioni del decreto in vigore e non esporsi a pericoli. Per tutto ciò si ordina la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Toro in via precauzionale, a far data dal 09.03.2021 e fino a data da destinarsi.

Era nella disponibilità del sindaco l’accoglienza nelle scuole di competenza di alunni con disabilità come previsto da Dpcm