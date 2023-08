Due studenti del Boccardi Tiberio sulla nave scuola Palinuro

Importante traguardo per l’Istituto scolastico termolese, indirizzo Nautico

Federica Benenati, della classe 4ACN, e Luca D’Ambrosio 5ACN, si imbarcano sulla Palinuro, navescuola della Marina Militare Italiana.

I due studenti selezionati saranno a bordo fino al 6 agosto con partenza dalla Maddalena, per raggiungere Punta Imperatore (Isola di Ischia), scendere fuori Capri, dirigere verso Capo Vaticano e raggiungere Stretto di Messina, sbarco a Messina. I tutor sono la Tutor Junior AMNI Prof.ssa Rosanna Romano e il Tutor Senior Comandante Giuseppe Sacco.

Ogni anno lo Stato Maggiore della Marina propone alle scuole ad indirizzo nautico la possibilità di imbarcare studenti di età superiore ai 16 anni sulle navi scuola Palinuro e Vespucci nel corso delle navigazioni che le stesse navi effettuano nei periodi da maggio a ottobre.

Per la Dirigente dell’istituto termolese, Concetta Cimmino, “E’ un onore potre far parte dell squadra della Palinuro: l’imbarco consente ai nostri ragazzi di sperimentare la vita marinara a bordo della navi scuola utilizzate dalla Marina Militare per l’addestramento pratico estivo degli allievi delle proprie scuole di formazione”. La Dirigente evidenzia poi: “Aggiungo che la selezione avviene a livello nazionale e si basa su passione per il mare, curriculum scolastico e disponibiltà a vivere a bordo delle navi scuola”.

Ancora, Cimmino spiega: “ l’opportunità offerta ai nostri due studenti migliori che prontamente l’hanno raccolta con entusiasmo, è finalizzata alle attività di pre-arruolamento nella Marina Militare.

Il Lavoro dei docenti del Tiberio si concretizza e si completa “sulle navi:” esser rientrati nell’albo delle scuole che si imbarcano sulle navi scuola della M.M. italiana è un privilegio.Buon vento ragazzi!”

