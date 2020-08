Due rom sorprese a rubare in un supermercato, interviene la Volante

Sotto le gonne avevano nascosto 14 confezioni di carne e altri generi alimentari: denunciate per furto in concorso

Gli agenti della squadra Volante di Campobasso nella giornata odierna sono intervenuti presso un supermercato del capoluogo: il direttore dell’esercizio commerciale aveva notato i movimenti sospetti di due rom. Le donne, sotto le gonne, avevano “imboscato” 14 confezioni di carne, 3 di sottovuoto, 2 pezzi di formaggio, 2 polipi interi congelati e 2 confezioni di cibo per cane e gatto. I loro atteggiamenti non sono passati inosservati agli occhi del direttore che ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. E così sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante. Alla vista dei poliziotti le due donne hanno provato a disfarsi della refurtiva:per loro è scattata la denuncia per furto in concorso.