Due ristoranti di Campobasso in gara nel nuovo programma “Il Delivery Perfetto” su Food Network

Il format condotto da Fatima Trotta accende i riflettori sulla consegna a domicilio. Appuntamento con la puntata di martedì 4 aprile, alle 22 sul canale 33

Due ristoranti di Campobasso saranno tra i protagonisti della terza puntata del nuovo programma “Il Delivery Perfetto” che andrà in onda su Food Network, canale 33, martedì 4 aprile.

Nel corso della puntata due ristoranti – per scoprire di chi si tratta bisogna attendere martedì prossimo – si contendono il titolo di miglior servizio di consegna a domicilio. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Serata relax: famiglia, divano e film. Cosa manca? La cena perfetta consegnata direttamente a casa! Su Food Network canale 33 arriva Il delivery perfetto, un viaggio alla ricerca dei migliori ristoranti di delivery in compagnia di Fatima Trotta.

Due ristoranti che offrono il servizio di consegna a domicilio si sfidano per aggiudicarsi il titolo di delivery perfetto. A giudicarli saranno delle vere famiglie e Fatima Trotta, in veste di conduttrice. Dopo aver conosciuto la famiglia protagonista di puntata e i due ristoranti in gara, la competizione entrerà nel vivo: i componenti della famiglia accoglieranno Fatima a casa propria per assaggiare i due piatti proposti dai due locali in sfida.

Il ristorante vincitore verrà decretato dalla somma dei voti della famiglia e di Fatima secondo quattro parametri: velocità di consegna, presentazione del piatto e packaging, prezzo e gusto. In ogni puntata, una località diversa: in onda i primi due espisodi girati a Bari e Pescara. Ora tocca a Campobasso, Benevento, Napoli. Chi offrirà il miglior servizio di consegna a domicilio della città?