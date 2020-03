Due ragazzi molisani bloccati in Nepal a causa del Coronavirus

Una vera Odissea quella di due fratelli molisani, Alex e Ivan Sallustio di Agnone (Isernia), entrambi chef a Brunico e Merano in provincia di Bolzano. Erano partiti il 2 marzo per una vacanza e per dedicarsi all’hobby preferito, il parapendio. “Purtroppo se non ripartiremo sabato – dicono – saremo costretti a restare in Nepal almeno fino al 15 aprile. E’ quanto abbiamo appreso dagli organi di stampa. Nella nostra condizione – spiegano – c’e’ un altro ragazzo pugliese e tantissimi cittadini di nazioni europee. Non nascondiamo il fatto di aver chiamato centinaia di volte la Farnesina che non ha mai risposto. In Nepal abbiamo provato a contattare il Consolato dove parlano solo inglese e non sanno darci alcuna indicazione. Facciamo appello alla nostra nazione affinche’ possa aiutarci a tornare dai nostri familiari. Non abbiamo molti soldi a disposizione e prima o poi dovremo abbandonare l’albergo che ci ospita, senza mettere in conto – concludono – di essere italiani, oggi una sorta di colpa a causa del coronavirus”.