Due positivi in Tribunale: Procura chiusa per operazioni di sanificazione

Out solo l’ultimo piano: le udienze presso il palazzo di Giustizia si svolgono regolarmente

Coronavirus, nel Palazzo di Giustizia del capoluogo di regione altri due casi positivi: dopo quello registrato a fine ottobre, in Procura sono risultati positivi due magistrati. Per questo nella giornata odierna (10 novembre 2020) gli uffici dell’ultimo piano del palazzo di Giustizia resteranno chiusi, per permettere le operazioni di sanificazione. Nel frattempo si sta anche ricostruendo la catena epidemiologica. Nessuno stop per le udienze che invece proseguono regolarmente nei locali del Palazzo di Giustizia di Campobasso.