Due positivi al Veneziale, uno appena dimesso dalla Cattolica

Ore di tensione all’ospedale di Isernia, per due casi di ricovero positivi al Covid 19. Il primo in chirurgia, dove una persona proveniente dal Carsic era stata ricoverata per un intervento chirurgico d’urgenza. Il tampone rapido era negativo ma, dopo l’intervento, è arrivato l’esito del molecolare: positivo. Paziente immediatamente trasferito al Cardarelli e reparto temporaneamente chiuso e sanificato, con tutti gli operatori e i ricoverati sottoposti a nuovo tampone molecolare. Secondo caso al Pronto Soccorso, dove è arrivato un paziente, dimesso dalla Fondazione Gemelli, dove era stato operato al cuore. È arrivato con febbre e sintomi da Covid, fatti i necessari controlli nell’area grigia del Veneziale, anche per lui stesso destino: trasferimento al Cardarelli di Campobasso.