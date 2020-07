Due paesi sotto choc per la scomparsa di una giovane amica

Toro, un paese sotto choc. Questa mattina, 25 luglio, la comunità si è svegliata apprendendo una notizia tristissima.

Un malore improvviso ha stroncato la vita ad una delle sue figlie più amate: Pina Sciandra, 37 anni, presidente del Comitato organizzatore delle feste in paese. Incredulità, sgomento e sconforto. Queste le sensazioni che circolano fra la gente, fra i tantissimi che volevano bene a Pina… Zia Pina, come in tanti la chiamavano.

La sua scomparsa lascia un vuoto che difficilmente potrà essere colmato perché l’assenza di Pina si farà sentire molto anche a Jelsi, dove era altrettanto conosciuta ed amata.

Dinamica, cordiale, amica sincera, figlia, sorella e zia. Qualcuno ha scritto su facebook: una vita che si spegne sulla Terra è un bagliore che si accende nel cielo della notte.

Alla famiglia Sciandra di Toro giungano le condoglianze del Quotidiano del Molise.