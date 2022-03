Due nuove ambulanze per “Pentria Emergenza”

Da oggi, l’Ets P.A. Pentria Emergenza Odv, con sede ad Isernia, mette in servizio due nuove Ambulanze di Soccorso Avanzato targate Ambitalia Olmedo Ambulance Division.



Si tratta di due mezzi dotati di sospensioni pneumatiche ma soprattutto del nuovo sistema a Pressione Negativa che permette, tramite una tecnologia certificata, di ridurre il rischio di contaminazione garantendo così sia la salute dei pazienti trasportati ma anche quella degli operatori sanitari a bordo.

“Ringraziamo tutti coloro che da circa quattro anni stanno riponendo in noi la loro fiducia, affidandosi alla professionalità dei nostri servizi e permettendoci di essere una Seria Realtà tra gli Ets della nostra regione – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Di Pilla -.

Un ringraziamento a coloro che, con un gesto di solidarietà anonima in memoria di un proprio caro, donano materiale ed apparecchiature elettromedicali per allestire i mezzi; agli Enti pubblici e le Aziende Sanitarie private convenzionate, ai nostri volontari che quotidianamente mettono a disposizione le ore libere per svolgere i servizi ed infine un ringraziamento particolare va al venditore Marco Orlandini, diventato ormai un amico, che mette a disposizione la sua professionalità nell’accoglienza e nella vendita dei prodotti offerti dall’Azienda per la quale lavora”.