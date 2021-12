Due mucche intrappolate nel fango, Vigili del Fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina (domenica 19 dicembre) per liberare due mucche bloccate nel fango in territorio di Morrone del Sannio. Un intervento non semplice, quello dei vigili del fuoco sia a causa della zona impervia e del terreno fangoso, sia per il peso degli animali. Inizialmente infatti era stato ipotizzato anche l’utilizzo di un elicottero. L’intervento è stato effettuato dai pompieri che hanno stanno liberando lo spazio intorno gli animali. Una mucca è già stata imbracata e poi tirata sul terreno asciutto. I vigili stanno ancora lavorando per liberare il secondo animale.