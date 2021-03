Due morti in tre giorni a Colletorto. Il sindaco Mele: “Vedo congiunti di positivi andare in giro”

Un video appello alla responsabilità e al ricordare le regole quello che arriva dal sindaco di Colletorto, Cosimo Mele. In un momento nel quale la variante inglese inizia a fare paura in Basso Molise con i casi di decessi a causa del Covid che si moltiplicano ogni giorno di più arriva il video appello del primo cittadino del paese bassomolisano a stare a casa. “In due giorni abbiamo avuto tre morti – afferma Mele nel video – il virus in paese è ancora sotto controllo ma se non rispettiamo le regole ci sfuggirà di mano. Se alcune persone non l’hanno ancora capito il protocollo prevede che il congiunto di una persona positiva debba stare in isolamento fiduciario e invece mi sto accorgendo che questo non avviene perché sto vedendo congiunti di positivi che se ne vanno in giro per il paese, nella macelleria, in campagna e questo non va bene. Se continuate sarò costretto ad avvertire le forze dell’ordine”.