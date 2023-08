Due milioni e mezzo di euro per l’edilizia scolastica a Venafro

I finanziamenti consentiranno di costruire un nuovo edificio al posto dell’attuale campo scuola Camelot e provvedere all’ampliamento del Don Giulio Testa. Ricci: un altro sogno che si realizza

Nella seduta di ieri, mercoledì 2 agosto, la Giunta comunale di Venafro ha approvato il progetto di realizzazione della nuova scuola di via Machiavelli al posto dell’attuale campo scuola Camelot.

“È un altro sogno che si realizza – afferma con soddisfazione il sindaco Ricci -, quello di vedere finalmente costruita una scuola vera, lì dove da ormai 20 anni ci sono i prefabbricati realizzati per fare fronte alle esigenze, che allora dovevano essere temporanee, conseguenti alla chiusura della scuola di via Colonia Giulia dopo il terremoto di S. Giuliano di Puglia. 20 anni di temporaneità divenuta definitiva che, nei prossimi mesi, finalmente sarà superata quando inizieranno i lavori di costruzione della nuova scuola”.

“La nuova scuola potrà essere realizzata con il finanziamento di 2.289.600 euro ottenuto dall’Amministrazione che ho guidato nei passati 5 anni, lavorando dapprima a fare inserire questo intervento nella programmazione regionale e in quella nazionale dell’edilizia scolastica, quindi a seguire ogni fase dei successivi aggiornamenti delle graduatorie fino a rimodulare l’importo per raggiungere l’obiettivo della concessione del finanziamento, obiettivo raggiunto lo scorso anno con il provvedimento del Ministero dell’Istruzione che ha individuato Venafro tra i due soli Comuni molisani beneficiari di questa linea di finanziamento”.

Nei prossimi giorni l’Ufficio Tecnico procederà a indire la gara di appalto, in modo da potere arrivare in tempi rapidi all’aggiudicazione e poi all’inizio dei lavori. Nei giorni scorsi lo stesso Ufficio Tecnico ha, altresì, proceduto ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’edificio del “Don Giulio Testa” per la realizzazione dei locali mensa.

“Anche in questo caso si tratta di un intervento di edilizia scolastica per cui la precedente Amministrazione, da me guidata, ha ottenuto un finanziamento di circa 300mila euro e che consentirà a cascata di recuperare alle attività didattiche altri ambienti interni all’edificio a disposizione. Entro il prossimo anno il sito del ‘Don Giulio Testa’ vedrà quindi l’avvio dei lavori di questi due importanti interventi sull’edilizia scolastica cittadina”.

“Voglio ricordare che a questi lavori se ne aggiungono altri due centrali, sempre in materia di edilizia scolastica: in primo luogo, c’è l’adeguamento sismico della scuola di via Acquedotto (finanziamento di circa 1 milione di euro, ndr), per cui la gara è stata aggiudicata all’inizio di giugno ed è in via di completamento l’iter amministrativo che consentirà a breve l’inizio dei lavori; e poi la grande scommessa vinta della demolizione e ricostruzione della scuola di via Maiella, in cui tornerà l’Istituto “Pilla”, oltre 8.500.000 di euro ottenuti sempre lo scorso anno, per cui la gara di appalto, delegata dal Comune a Invitalia, è in dirittura di arrivo”.“Stiamo concretizzando tutto quello che avevamo annunciato in campagna elettorale – conclude Ricci – e lo stiamo facendo in tempi anche più accelerati rispetto al previsto, per proiettare definitivamente nel futuro l’edilizia scolastica cittadina garantendo ai nostri studenti scuole più sicure e all’avanguardia”.