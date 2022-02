Due milioni di euro per mettere in sicurezza il costone di Rio Vivo

Il Comune di Termoli ha preventivato i lavori ed inviato la richiesta di finanziamento al Ministero. I residenti della zona sperano che possa essere risolto un problema annoso

Un milione e 900mila euro. A tanto ammontano i lavori di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico del costone di Rio Vivo.

Un intervento diviso in due tranche supportato da uno studio di fattibilità eseguito dal Comune di Termoli allegato alla richiesta di finanziamento inviata al Governo.

In una delle ultime giunte, quella del 10 febbraio, è stato deliberato di chiedere l’intervento dello Stato per arginare un problema annoso per i residenti della zona; lavori a cui senza il contributo statale l’amministrazione cittadina non potrebbe far fronte, di qui la richiesta di un finanziamento pari a quasi due milioni di euro, che dal Comune sperano possa essere approvata.

A sperarci anche i termolesi che abitano in zona, dove puntualmente e soprattutto dopo piogge abbondanti parte del costone frana, minacciando le case.

L’ultimo episodio risale al dicembre scorso, ma la problematica è iniziata nel 2017 quando un ammasso di terra che si staccò dalla collinetta alle spalle delle abitazioni a causa del peso dell’acqua. “

“Ogni inverno siamo nella stessa situazione. Oggi non piove – le parole della signora Pina intervistata nelle ore successive lo smottamento – ma non sappiamo cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni e di notte abbiamo paura. Una cosa è vederla dalla strada, una cosa è viverla sulla nostra pelle”.