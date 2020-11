Due Messe all’aperto per il 2 novembre al Cimitero

Causa covid e per evitare assembramenti in luoghi ristretti sono previste novità sostanziali per le celebrazioni religiose e civili di domani, ricorrenza dei defunti, al Cimitero Comunale di Venafro. Non ci saranno riti religiosi nelle cappelle private, appunto per evitare assembramenti in luoghi ristretti, così come non ci sarà il rituale corteo di metà mattinata col Gonfalone della Città dall’ingresso storico alla cappella municipale. Si celebreranno comunque due Sante Messe all’aperto con gli opportuni distanziamenti sul piazzale della predetta Chiesa Municipale. Alle h 10.00 celebrerà Don Francesco Ferro, Cappellano Cimiteriale, ed alle h 11.00 sarà la volta del Vescovo Diocesano d’Isernia/Venafro Mons. Camillo Cibotti. Gl’ingressi nel sito cimiteriale saranno contingentati ed a scaglioni, sempre per evitare assembramenti. Si entrerà dall’ingresso storico del Cimitero e si uscirà attraverso la nuova area cimiteriale, lato ovest.

Tonino Atella