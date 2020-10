Due messe a Guglionesi e a San Giacomo per ricordare Michele Traglia a un anno dalla scomparsa

Il 30 ottobre 2020 ricorre il primo anniversario della scomparsa di Michele Traglia, morto in un tragico incidente nelle campagne di Guglionesi. Il suo grande cuore, il suo sorriso, la generosità, l’amore per la famiglia, per la vita, la natura, la genuinità delle cose restano impressi nei ricordi dei propri cari, di tanti amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto apprezzandone la sua bontà d’animo. La moglie Roberta, insieme ai figli Grazia e Costanzo, ringraziano tutte le persone che continuano a farsi sentire per esprimere un sentimento di vicinanza e affetto. In questa occasione annunciano che saranno celebrate due messe in suffragio: la prima, il 30 ottobre alle 18 nella chiesa madre di Guglionesi e l’altra il 31 ottobre, alle 17.30, nella chiesa di San Giacomo degli Schiavoni. Un momento di raccoglimento e preghiera per tenere sempre vivo il ricordo di Michele anche per chi non potrà esserci a causa dell’emergenza sanitaria in corso.