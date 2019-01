Due isernini scoprono ‘le superfici intelligenti’

REDAZIONE

Manuel e Damiano Auliano, due ingegneri energetici e nucleari provenienti dal Politecnico di Torino e attualmente ricercatori in Norvegia, hanno realizzato superfici ‘intelligenti’ capaci di rimuovere efficacemente il calore. Queste superfici realizzate in Silicio sono rappresentate da una foresta di nanofilamenti con dimensioni dell’ordine dei nanometri e sono capaci di ritardare l’effetto Leidenfrost di oltre 200 °C. Il loro lavoro è stato pubblicato sulla nota rivista scientifica ‘Applied Physics Letters’.

La notizia interessa Isernia perché conferma ancora una volta la bontà delle scuole pentre in quanto Manuel e Damiano sono due ex studenti del Liceo Scientifico E. Majorana – corso Brocca – che hanno sempre manifestato una forte passione per la física che ha consentito loro di accedere alle fasi nazionali delle Olimpiadi della fisica durante la formazione presso il liceo isernino e li ha poi condotti ad applicare i loro studi all’ingegneria energetica in cerca di soluzioni più efficienti e sicure.