Due incidenti in pochi minuti sulle Statali molisane

Due incidenti nel volgere di pochi minuti hanno caratterizzato il pomeriggio sulle strade molisane. Fortunatamente in entrambi i casi non ci sono stati risvolti tragici.

Il primo è avvenuto intorno alle 18.45 lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 202.080, nei pressi dello svincolo per San Massimo (FOTO 1 E 2 IN BASSO) . Si è trattato di un incidente autonomo e il conducente della Mercedes A ha perso il controllo dell’auto, per cause che sono in corso di accertamento, e si è andato a schiantare contro il guard rail. Miracolato il conducente che non ha riportato conseguenze serie: se l’è cavata con qualche escoriazione e tanta paura. Sul posto la Polstrada di Campobasso e personale Anas.

Pochi minuti dopo, intorno alle 19, un altro incidente si è verificato lungo la Bifernina, precisamente al chilometro 50+400 della Statale 647 in territorio di Guardialfiera (FOTO 3 IN BASSO). Si è trattato di un tamponamento che, però, ha causato dei rallentamenti al traffico perché è stato necessario istituire il senso unico alternato per rimuovere detriti e auto dalla carreggiata. A scontrarsi tre auto, con un’Opel che ha avuto la peggio ed ha finito la sua corsa, anche in questo caso, contro il guard rail. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto Polstrada di Campobasso e personale Anas.