Le alte temperature di questi giorni, la vegetazione assetata e ormai secca, hanno contribuito al vasto incendio che sta creando non pochi disagi in questi momenti (ore 16 del 22 agosto) sulla Statale 87 in territorio di Larino. Il video mostra chiaramente come sia impossibile per le auto in transito percorrere la strada. Ma sono due gli incendi scoppiati oggi pomeriggio, uno verso la Fornace tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni . Il vento sta alimentando il fuoco che sta tenendo impegnate più squadre dei Vigili del Fuoco. In entrambi i casi il fumo denso e nero ha invaso strade e abitati.

Due incendi, uno blocca le auto sulla Statale 87 in territorio di Larino (video) Indietro 1 di 3 Avanti