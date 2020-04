Due i pazienti clinicamente guariti dimessi. Si attendono gli altri tamponi

Nessun nuovo tampone processato rispetto a ieri sera 2486. E’ arrivato il bollettino dell’Asrem che non porta rilevanti novità rispetto alla scorsa serata se non per due pazienti dimessi dal reparto di Malattie Infettive, clinicamente guariti. I positivi rimangono a 257. Calano dunque i ricoveri per un totale di 23. 19 in Malattie infettive e 4 in Terapia Intensiva. Intanto si stanno processando in questi momenti circa 110 tamponi il cui esito si avrà nel Bollettino di stasera. Tra questi anche i tamponi delle case di riposo.