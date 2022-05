Due giorni per “tuffarsi” nella Natura dell’Oasi Wwf Guardiaregia-Campochiaro

Il programma degli appuntamenti di sabato e domenica

Un bagno di foresta tra gli abeti alpini o tra i faggi dell’Appennino. Una passeggiata al tramonto sulle saline costiere o lungo sentieri spettacolari. La scoperta degli animali più affascinanti con i nostri esperti. Sono solo alcune delle decine di esperienze che potrai vivere nella natura incontaminata delle nostre Oasi nel weekend del 28 e 29 maggio, che il WWF dedica completamente alla biodiversità italiana, la più ricca d’Europa.

Anche quest’anno tornano infatti le Giornate delle Oasi del WWF, rinnovate e ancora più ricche, con weekend di eventi e aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia e scoprirne la meraviglia e il valore per la nostra esistenza.

Oltre che luoghi meravigliosi, le Oasi sono il più grande progetto di conservazione del WWF in Italia, da oltre 50 anni: dalla storica Oasi del Lago di Burano in Toscana alle maestose Gole del Sagittario in Abruzzo, dai prati alpini di Valtrigona in Trentino alle scogliere di Capo Rama in Sicilia, fino all’Oasi molisana di Guardiaregia-Campochiaro tutte le Oasi WWF svolgono un ruolo centrale per difendere migliaia di specie, fare educazione in natura e promuovere uno sviluppo davvero sostenibile. Visite guidate a tema, eventi speciali, workshop e spettacoli nella natura, che ogni giorno tuteliamo per tutti noi.

In Molise, l’Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro da 25 anni rappresenta un sito concreto per la tutela della natura e la promozione turistico-culturale della biodiversità del Matese. Il 28 e 29 maggio a Guardiaregia e a Campochiaro sarà possibile, toccare con mano le attività dell’Oasi del WWF, in una giornata tutta all’aria aperta con trekking e visite guidate.

SEGUE PROGRAMMA 28-29 MAGGIO:

PROGRAMMA GIORNATE OASI WWF GUARDIAREGIA-CAMPOCHIARO

Sabato 28 maggio

Ore 9,30: Sentiero natura San Nicola “Le orchidee in fiore” Appuntamento Centro Visite Guardiaregia (Ref. Michele)

Domenica 29 maggio

Ore 9,30: “Trekking dei Due Borghi”

Appuntamento Centro Visite Guardiaregia (Ref. Nicola, Renato)

Il “Trekking dei due Borghi”, inizia dai 730 m s.l.m. di Guardiaregia a ridosso del Canyon del Quirino e della Cascata di San Nicola, per poi rientrare nel centro storico del paese. Da qui percorrendo la strada comunale di Contrada Santa Maria, attraverseremo il suggestivo ambiente agrario alla foce del Canyon e, dopo un lungo sentiero nel bosco tra la montagna e la piana, giungeremo a Fonte Litania di Campochiaro e ai 640 m s.l.m. dell’Area faunistica del Cervo, dove ospitiamo alcuni esemplari di questo splendido abitante delle nostre montagne.

Dalle ore 9,30 Area faunistica del cervo di Campochiaro

Attività per famiglie (Ref. Lino)

Ore 9,30 e 15.30 Sentiero San Nicola “Le orchidee in fiore “

Appuntamento Centro Visite Guardiaregia (Ref. Michele)

N.B. L’area faunistica di Campochiaro è dotata di servizi igienici e zona pic-nic

INFO: 3383673035

www.oasiguardiaregiacampochiaro.it

www.facebook.com/oasi.matese