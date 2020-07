Due gemellini muoiono durante il parto, tragedia al Cardarelli

L’episodio avvenuto lo scorso 7 luglio. La mamma è fuori pericolo: aperta un’indagine interna

Sarà l’autopsia a dare una svolta al caso dei due gemellini morti per cause ancora da accertare. L’episodio, avvenuto il 7 luglio al Cardarelli di Campobasso, è ancora tutto da decifrare. Proprio nelle ultime ore le persone presenti in sala parto sono state sentite per i primi accertamenti. La mamma, una donna di 34 anni, è fuori pericolo, ma anche lei in un primo momento era stata sottoposta alla terapia intensiva. Una tragedia già sottoposta ad audit interno su cui ora indaga anche la magistratura di Campobasso. Non è escluso che sulla vicenda sia avviata anche una indagine ministeriale.