“Due Donne”

Si alzò dal letto, Bianca, e rimase un lungo istante in contemplazione dei figli ancora addormentati, desiderando adagiare un bacio sulle lunghe ciglia socchiuse a guarnire la beatitudine del sogno. Vittima del quotidiano intenerimento che l’immagine di tanta serena innocenza suscitava in lei, e dell’apprensione vincolata ad un’estrema fragilità presentita, si confortò in qualche modo rintracciando in se stessa la ferma volontà di anteporre a tutto il resto il loro bene. Ma il destino, che alcuni ha prescelto e con essi ha istituito un filo diretto, una comunicazione ininterrotta, aveva richiesto la conferma di quel convincimento, dovuto forse all’incompleta coscienza di sé, mettendone alla prova la solidità quel giorno stesso, ineludibilmente.

Sempre la scelta è imposta, in ogni momento della nostra vita, e pure quando crediamo di esserne esonerati perché stiamo seguendo un cammino già deciso, non è forse una scelta l’esclusione della devianza? L’uomo non cessa mai di interrogarsi sulla libertà delle proprie risoluzioni, e si chiede se avrebbe ammesso un’alternativa quel suo comportamento, se esistesse davvero un bivio lì dove c’è stata pausa nell’incertezza, o se invece non fosse una, una sola, la strada praticabile; Bianca, per quanto immune, nella concretezza di un’esistenza che era lotta quotidiana contro le avversità e il bisogno, dall’oziosità filosofica, non poté evitare di domandarsi perché proprio a lei fosse toccato di sostare su quel bivio.

Erano tempi duri, un’epoca nella quale, per tutti, era facile perdere il lavoro e molto meno trovarne uno nuovo. Se regnava la sensazione che la crisi avesse raggiunto il punto più basso della curva, non era perché si scorgessero segnali di rimonta, né per i rituali proclami ottimistici (si sapeva che questi non erano dettati da previsioni affidabili e nemmeno dal tentativo di placare degli animi ormai sprofondati in una rassegnazione ottusa, semmai piuttosto da intenti scaramantici) degli uomini di potere, ma perché appariva evidente che un ulteriore declino sarebbe stato insostenibile. Lei, che doveva assicurare ai figli delle basi minime di sussistenza, un lavoro lo aveva trovato, precario, per pochi mesi, mal pagato e per nulla gratificante, ma non era escluso che potesse essere rinnovato e trasformarsi quasi per miracolo in un lavoro stabile: era ciò che più contava.

Però un po’ di tempo prima, quando per un eccesso di diligenza dovuto anche al desiderio di sfoggiare, a prova di tanta buona volontà, un’esecuzione impeccabile dei compiti assegnatile si era trattenuta nella pulizia dell’ufficio più di quanto prevedesse l’orario di servizio, aveva udito la voce di Maria che subiva l’aggressione e quella maschile del direttore che la voleva soggiogare. Era una violenza soltanto verbale, dalla quale la giovane collega si stava ben difendendo, cosicché allontanarsi in fretta era quanto di meglio Bianca potesse fare, per evitare ad entrambi, e soprattutto all’uomo, l’imbarazzo dovuto alla presenza di un testimone in tanto squallore, immaginando oltretutto che lui di quel testimone si sarebbe voluto certamente sbarazzare, se ne avesse subodorato la presenza.

La scelta del comportamento è più antica dell’evento che ne richiede l’esplicitazione, poiché non si compiono delle buone o delle cattive azioni: si è buoni o non lo si è (resteranno oscure le ragioni di ciò finquando genetisti, psicologi e sociologi non abbiano affinato i loro strumenti di indagine). Bianca lo era. Se una notte di veglia non le bastò a dissipare i dubbi, né poté farlo mentre preparava per i figli la colazione, e nemmeno nel tragitto verso il posto di lavoro, mentre un sole smorto pareva condividere il suo procedere esitante, non fu per prendere una decisione che avesse bisogno di più tempo, ma per ammettere, accettandosi senza riserve, che tale decisione, per quanto drammatica, era l’unica che avrebbe potuto prendere: anzi, era già presa nel momento stesso in cui l’alternativa si era presentata.

Se non definito in modo chiaro, il dilemma si era preannunciato quando Bianca cominciò a capire che Maria si era ben difesa rintuzzando quella sera i tentativi di approccio, ma era poi diventata oggetto di attacchi di tutt’altra natura: le sue capacità lavorative cominciarono ad essere messe in discussione e si ventilò l’evenienza di un suo licenziamento. Un caso ormai classico riconducibile ad una precisa categoria di persecuzione che include fra le sue caratteristiche la difficoltà di prova: aveva la poveretta la possibilità di difendere la sua posizione lavorativa senza elementi per dimostrare qual era la vera ragione degli appunti che le erano costantemente mossi? E quali erano per Bianca le probabilità di un rinnovo del contratto se avesse offerto, in appoggio alle rivendicazioni della collega, la sua testimonianza? Nessuno avrebbe biasimato il suo silenzio, in quanto nessuno poteva immaginare che avesse assistito allo scontro fra i due, e seppure avesse provato, non riuscendo ad eludere la consapevolezza della proprio viltà e del danno che sia pur indirettamente avrebbe causato alla collega, vergogna e rimordimento, non era quello un duro peso che avrebbe dovuto accettare per salvaguardare i figli dallo spettro dell’indigenza? Per i figli tutto, si era detta, e con questo sembrava chiusa la questione.

Ma nei giorni precedenti aveva avuto sotto gli occhi una Maria smagrita, con gli occhi lucidi e uno strano tremolio delle mani, come sul punto sempre di scoppiare in una crisi di nervi o di pianto, ed aveva sentito il bisogno di manifestarle in uno slancio di affetto tutta la sua solidarietà, pur senza confessare di aver assistito al volgare tentativo di approccio. Ne era rimasta insoddisfatta, come il marinaio che, avvistando nella sua navigazione il naufrago, si fosse limitato a manifestare impotenza e rammarico, e non si sentisse poi assolto del mancato salvataggio per l’imperversare dei marosi che lo avrebbero reso arduo e pericoloso, forse impraticabile.

Spesso chi è buono senza saperlo è portato a cercare dei motivi razionali per rendere a se stesso comprensibile la condotta che, come imposta da una volontà alla propria superiore, non può evitare di assumere. Bianca si disse che l’impegno esplicitato con la formula “per i figli tutto” non riguardava soltanto il loro benessere materiale, ma implicava il tentativo di consegnare ad essi, in quanto lo consentissero le sue deboli forze, un mondo migliore di quello in cui a lei toccava a vivere, un mondo grazie a lei purificato di una almeno delle tante ingiustizie che vi si perpetravano, piccolo gesto ma non vano, granello esiguo con altri unito ad argine di un orrendo dilagare.

Quindi rinunciò a resistere alla propria natura: quel mattino cercò Maria per dirle di contare sulla sua testimonianza qualora l’avesse ritenuta utile a contrastare le angherie che stava subendo. Maria, considerando quello un sacrificio eccessivo, probabilmente infruttuoso, inadeguato per la sua elevatezza alla meschinità di quella storia, non volle coinvolgere Bianca e rifiutò l’offerta. Poi stettero un lungo momento in silenzio, guardandosi negli occhi e sorridendo, e si abbracciarono con la gioia che può arrecare l’incontro di un proprio simile in una terra ostile e selvaggia, mentre anche il sole parve divenire più splendente per illuminare, al disopra di quelle misere circostanze, la loro recente consapevolezza di essere depositarie delle speranze estreme di un mondo tanto malato che v’è dell’eroismo bizzarro nel negarsi a concedere in merce il proprio corpo, nell’opporsi all’offuscamento della verità.

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.