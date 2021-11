Due domeniche da Lupi: la società lancia la nuova promozione in vista di Foggia e Francavilla

In vista del doppio impegno casalingo, che vedrà i Lupi sfidare prima il Foggia (domenica 21 novembre) e poi la Virtus Francavilla (domenica 28 novembre), la società comunica la nuova promozione d’acquisto, annunciando la prevendita per i tifosi rossoblù a partire da mercoledì 17 novembre. I tagliandi in promozione sono acquistabili solo presso i seguenti venditori autorizzati:

Campobasso: Campobasso Store – c.so Vittorio Emanuele; Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T)

Vinchiaturo: Le 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4

Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32)

Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi)

Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48)

Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

Per l’apertura della prevendita, riguardante il settore ospiti ed in modalità on-line, bisognerà attendere la giornata di giovedì 18 novembre, giorno in cui è prevista la riunione del GOS.

Di seguito la formula Promo: acquisto di due gare consecutive.

Foggia del 21 Novembre // Virtus Francavilla del 28 Novembre

Listino

CURVA NORD:

N.2 gare:

Euro 20,00 + 2,00 Euro di prevendita (al posto di 30,00 Euro Biglietti interi).

Ridotto donne: Euro 15,00 + 2,00 Euro di prevendita (al posto di Euro 20,00).

Under 14 – Euro 10,00 + 2,00 Euro di prevendita.

TRIBUNA INFERIORE:

N.2 gare:

Euro 30,00 + 2,00 Euro di prevendita (al posto di 40,00 Euro biglietti interi).

Ridotto donne: Euro 15,00 + 2,00 Euro di prevendita (al posto di 20,00 Euro).

Under 14 – Euro 10,00 + 2,00 Euro di prevendita

TRIBUNA LATERALE NORD E SUD:

N.2 gare:

Euro 60,00 + 2,00 Euro di prevendita (al posto di 70,00 Euro biglietti interi).

TRIBUNA CENTRALE:

N.2 gare:

Euro 80,00 + 2,00 Euro di prevendita (al posto di 100,00 Euro biglietti interi).

Resta inteso che chi non vuole accedere alla promozione potrà acquistare il biglietto per il singolo evento:

Prezzi interi:

– TRIBUNA CENTRALE € 50,00 più € 2,00 di prevendita;

– TRIBUNA LATERALE € 35,00 più € 2,00 di prevendita;

– TRIBUNA INFERIORE € 20,00 più € 2,00 di prevendita;

– CURVA NORD SUPERIORE ED INFERIORE € 15,00 più €1,50 di prevendita;

– CURVA SUD SETTORE OSPITI € 15,00 più € 1,50 di prevendita.

RIDOTTI per Curva Nord e Tribuna Inferiore:

DONNE 10€ più d.p.

BAMBINI/E dai 5 ai 14 anni compiuti (accompagnati) 5€ più d.p.

Ingresso gratuito per bambini/e fino a 4 anni.