Due delfini e tre tartarughe morte tra Molise e Abruzzo in un solo giorno

Due delfini e tre tartarughe morte in una sola giornata distribuite su 120 chilometri di costa per una giornata di intenso lavoro per i volontari del Centro Studi Cetacei. Una sorta di piccola “strage” di cetacei quella che è avvenuta nella giornata di ieri, 7 luglio. Uno dei ritrovamenti è stato effettuato sulla spiaggia di Termoli, e si inserisce tra gli innumerevoli ritrovamenti che coinvolgono il basso Molise dove non è così raro, purtroppo, trovare tartarughe (spesso senza vita) sulla battigia. «Ci sono giornate particolarmente impegnative per i nostri volontari e tutti i protagonisti delle Reti per gli spiaggiamenti di cetacei e tartarughe in Abruzzo e Molise, come quella del 7 luglio. Sono stati infatti trovati due Tursiopi spiaggiati, uno a Termoli in avanzato stato di decomposizione ed un altro sulla costa di Ortona per il quale il personale dell’IZSAM ha potuto eseguire sul luogo del ritrovamento la necroscopia. Inoltre 3 tartarughe, tutte della specie Caretta caretta sono state trovate morte sulla spiaggia in Abruzzo, una a Montesilvano e due a Silvi. Ben cinque interventi in una sola giornata, distribuiti su 120 km di costa, sono stati possibili solo grazie al coordinamento ed alla collaborazione fra i volontari del Centro Studi Cetacei, la Guardia Costiera, i Servizi Veterinari delle AASSLL e l’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise. Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che in caso di ritrovamento di cetacei e tartarughe morti o in difficoltà, sia in mare che sulla costa, è necessario chiamare la Guardia Costiera al numero 1530 e segnalarne la posizione, in modo da consentire al personale specializzato di intervenire prontamente».

