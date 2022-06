Due cucciole spaventate e affamate salvate dall’Oipa Termoli

È domenica pomeriggio quando i volontari dell’OIPA di Termoli ricevono delle segnalazioni di avvistamento di due cuccioli abbandonati a se stessi nel comune di Palata.

Gli Angeli blu accorrono sul posto e dopo aver perlustrato al lungo il luogo segnalato, sperduto nelle campagne, riescono finalmente a individuare i cuccioli, due femmine di circa quattro mesi nascoste tra i rovi.

Ci sono volute diverse ore prima di riuscire ad avvicinarle, le cucciole inizialmente erano molto intimorite, ma grazie alla pazienza e alla tenacia dei volontari, che hanno pian piano conquistato la loro fiducia avvicinandosi con molta cautela e delicatezza, sono state messe in sicurezza nei trasportini.

Molto affamate e assetate, le cucciole sono state subito rifocillate e il giorno seguente condotte in visita veterinaria. Oltre allo stato di disidratazione e all’infestazione da parassiti, dai controlli è emerso anche un principio di rogna per il quale è stato eseguito subito un primo trattamento sanitario e a cui dovrà seguirne un secondo. Non appena saranno tornate in forze, le due cucciole, battezzate Cloe e Bini, futura taglia medio piccola, saranno sottoposte anche alla profilassi di base necessaria affinché possano essere affidate regolarmente in adozione (vaccini sverminazione, microchip).

Visto che gli Angeli blu di Termoli accudiscono già parecchi cani ancora in attesa di una famiglia, il regalo più bello da poter offrire per aiutarli è ovviamente un’adozione in famiglia delle cucciole. In alternativa, dal momento che i volontari non ricevono alcun sostegno da parte delle istituzioni preposte, anche un piccolo contributo economico per sostenere le spese necessarie all’accudimento delle cucciole (cibo, farmaci, controlli veterinari) sarà sempre di vitale importanza.