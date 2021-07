Nel pomeriggio la celebrazione dei funerali a San Lazzaro, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Isernia, di Maurizio Tortola e Rossana Di Noia, i due giovani centauri isernini che hanno perso la vita sulla Marsicana.

La comunità isernina ha dato così l’addio ai due ragazzi, insieme per sempre, ancora profondamente sconvolta per una tragedia inconcepibile. Sconcerto e dolore senza fine sono i sentimenti che in queste ora accomunano quanti conoscevano la coppia, molto conosciuta e benvoluta a Isernia. Maurizio, di professione meccanico, gestiva un’officina a Vandra, lungo il Macerone insieme alla compagna, di origini pugliesi.

Due corone di palloncini allacciate insieme che volano in cielo. L'addio di Isernia a Maurizio e Rossana