Due comunità attonite per la scomparsa di Maurizio. Il Covid uccide a qualsiasi età

Una città sotto choc da questa mattina, da quando è iniziata a circolare la notizia della prematura scomparsa, a causa del Covid, di Maurizio Mosca, architetto 52enne dello Iacp, molto conosciuto in città. Era ricoverato da qualche settimana al Cardarelli di Campobasso e negli ultimi giorni l’aggravamento delle sue condizioni e il trasferimento in terapia intensiva. Purtroppo questa mattina c’è stato il decesso. Un ragazzo nel pieno dei suoi anni che non soffriva di alcuna patologia ed era in salute. A testimonianza, purtroppo, di quanto questo virus sia devastante e possa colpire chiunque in maniera tragica.

Due comunità, quella di Campobasso e quella di Toro, piangono Maurizio. Descritto da tutti come una persona riservata, cordiale e sempre disponibile. Un professionista serio che lascia increduli familiari, amici e quanti l’hanno conosciuto. Lascia la moglie, due figli, i genitori e le tre sorelle.

Una domenica drammatica che purtroppo ricorda ancora una volta quanto il Covid sia pericoloso e come si possa morire a prescindere dall’età e dalle patologie. Maurizio è tra le vittime più giovani del virus in regione.

Ai familiari le condoglianze da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.