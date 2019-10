Due “colpi” in poche ore, torna l’incubo furti

Svaligiate due abitazioni, indagano le forze dell’ordine

Due furti in poche ore: è quanto accaduto nella giornata di ieri a Campobasso (sabato 26 ottobre). I ladri sono entrati in azione in due abitazioni del quartiere San Giovanni. In entrambi i casi sono riusciti a portar via contanti e gioielli. I malcapitati proprietari delle due abitazioni, una volta rientrati in casa, non hanno potuto far altro che constatare il furto e allertare le forze dell’ordine le quali, una volta giunte sul posto, hanno svolto tutte le indagini del caso per risalire agli autori dei due furti. Malviventi che, con tutta probabilità hanno agito dopo aver studiato i piani nei minimi dettagli e soprattutto seguendo gli spostamenti dei due proprietari.