Torna la didattica a distanza. Il provvedimento si è reso necessario dalla giornata di ieri, 26 maggio, ed ha interessato due classi della scuola primaria di Via Stati Uniti di Termoli: si tratta della 5^ C e la 1^ D. A darne comunicazione in una nota è stata la dirigente scolastica Marina Crema in accordo con il sindaco Roberti. La didattica a distanza proseguirà fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli.