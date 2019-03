REDAZIONE

Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto verso le 17 di oggi lungo una delle arterie principali della zona industriale fra Campobasso e Ripalimosani. Al momento non si conoscono le cause per le quali i due ragazzi sono stati disarcionati dallo scooter. Entrambi sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile