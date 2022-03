Due bambini ucraini accolti alla Montini di Campobasso: per loro grande festa e girotondo

All’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso, il 27 marzo sono stati accolti da un grande e caloroso applauso due bambini provenienti dall’Ucraina. Una grande festa per dar loro la serenità che purtroppo hanno perso. I bambini sono stati inseriti rispettivamente in una classe II della scuola secondaria di primo grado e nella classe III della scuola primaria del plesso di Mascione. La Preside, gli insegnanti, i bambini e il personale ATA, hanno organizzato il momento dell’accoglienza con cartelloni, palloncini, bandierine, canti e un girotondo alla presenza di alcuni genitori. Il girotondo ha rappresentato la volontà e l’impegno di tutti ad attuare azioni ed esperienze che possano favorire l’inclusione attraverso un graduale inserimento in una realtà diversa dalla loro.