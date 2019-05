Due auto si scontrano e finiscono fuori strada: perdita di gas da uno dei mezzi

CAMPOBASSO

Poco fa (ore 14,30 circa di oggi, giovedì 23 maggio) si è verificato un incidente alle spalle delle casermette (Scuola Allievi Carabinieri) e precisamente lungo la discesa dell’ex pastificio Guacci. Ad impattare due auto che, per cause ancora da accertare, sono finite entrambe fuori strada. A seguito del sinistro da una delle due auto è fuoriuscito del gas e sembra sia stata danneggiata anche una condotta idrica. Sul posto Polizia e vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Non si conoscono al momento le condizioni dei conducenti a bordo dei due mezzi. Traffico rallentato lungo la strada per consentire al meglio le operazioni di soccorso.

AGGIORNAMENTI

(ORE 15,20) Seguono aggiornamenti in merito all’incidente verificatosi pungola discesa dell’ex pastificio Guacci. Ad impattare, per cause ancora da accertare, un Suv e una Fiat Punto. Ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area dopo la fuoriuscita di gas da una delle due auto. Danneggiata anche una condotta idrica a seguito del sinistro. Sul posto anche 118 e Polizia. Traffico rallentato a seguito dell’operazioni di soccorso ancora in atto.