Due auto in fiamme nella notte, indagano i Carabinieri

Secondo episodio nell’arco di una settimana. Inquirenti al lavoro per verificare l’eventuale natura dolosa e possibili collegamenti tra i due eventi

Due auto completamente distrutte dalle fiamme: è quanto successo la notte appena trascorsa nel territorio di Bojano, in località Pietre Cadute. L’incendio che ha coinvolto i due veicoli, parcheggiati uno davanti all’altro a bordo strada – uno a ridosso del marciapiede, davanti ad una porta di ingresso, – ha toccato anche l’esterno della palazzina vicina, danneggiando la parete e parte della porta di un’abitazione.

A domare il rogo i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri della locale Compagnia che, di concerto con il personale del Niat, hanno avviato le indagini per accertare la natura dell’incendio.

In particolare gli uomini dell’Arma starebbero verificando la eventuale matrice dolosa che potrebbe celarsi dietro l’episodio e se possa esserci un collegamento con il fatto avvenuto circa una settimana fa, quando un’auto ha preso fuoco in via Gino Di Biase (articolo qui). E’ presto, quindi, per avanzare ipotesi, ma qualora venisse accertato il dolo potrebbe aprirsi un quadro inquietante.