Due asini falciati dal passaggio del treno in corsa

CAMPOMARINO

Una scena raccapricciante quella in cui si sono imbattuti alcuni automobilisti di passaggio, mentre risalivano dalla spiaggia verso il centro abitato di Campomarino. Due asini falciati, probabilmente dal passaggio del treno poco sopra, e sbalzati via dal convolgio in corsa. L’impatto violento non ha lasciato scampo alle due povere bestie che, probabilmente, sono state colte di sorpresa mentre attraversavano sulle rotaie. I corpi sono stati rinvenuti l’uno in una scarpata e l’altro in piena carreggiata. Gli automobilisti hanno allertato i carabinieri.