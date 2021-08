Due artisti e due asini, un incredibile viaggio a piedi (10mila km) per le strade d’Europa che li ha portati in Molise

di Agnese Genova

RICCIA. Attori che hanno scelto la strada come palcoscenico. Asini come compagni speciali di un lento andare che dettano i tempi del viaggio. E’ la straordinaria avventura che Helena Kagemark e Carlo Magnani portano avanti ormai da anni in giro per l’Europa. Attrice e acrobata svedese lei, attore, tecnico e direttore di palcoscenico ligure lui, hanno deciso di portare avanti un cammino alternativo, riconoscendosi in uno stile di vita che vuole rappresentare anche una protesta silenziosa ed un atto di disobbedienza contro una società frenetica che ci costringe a correre e maltratta l’ambiente.

Helena e Carlo li incontro per pura casualità, di passaggio a Riccia, provenienti dalla Campania e in viaggio verso il Nord. Ospiti in un’area verde nei pressi del Santuario del Carmine. Mio figlio Manuel, attratto dagli asinelli, vuole accarezzarli. Ed è subito accontentato. Ne approfitto per conoscere la coppia di artisti. Che per iniziare, seduti su un prato all’ombra di un albero, ci offrono in questo salotto improvvisato dei dolci tipici campani che hanno ricevuto in dono.

I due si incontrano in teatro per la prima volta nel 1997, si ritrovano nel 2011e dopo tanti viaggi in aereo Italia- Svezia decidono di percorrerla a piedi quella lunga distanza. A passo lento, senza fretta. Da casa a casa. Dopo vent’anni trascorsi in equilibrio su una corda tesa di dodici millimetri, la funambola Helena ha voluto scendere con i piedi sulla terra ferma perché si sentiva sola ad alta quota. E ha pensato di andare in mezzo alla gente. Così, dopo essere partita dalla Lunigiana, in Toscana, ed aver attraversato con Carlo Italia, Svizzera, Germania e Danimarca, ha raggiunto Goteborg dopo sette mesi. Hanno capito che non erano arrivati. Che il viaggio era in realtà appena cominciato. Non potevano fermarsi, ma dovevano subito rimettersi in marcia. Infilati gli scarponi, sono ripartiti per l’Italia. Zaini in spalla e ritmi rilassati, passo dopo passo hanno bussato di porta in porta in cerca di ospitalità. Lungo il tragitto, sei anni fa, hanno incontrato due fantastici ed ormai inseparabili compagni di viaggio, i due asini Tony ed Aurora Alba. Gli equini non sono veloci negli spostamenti. E questa loro lentezza permette di vedere il mondo con occhi diversi e di assaporare meglio il senso dell’andare. Un viaggio slow che consente di scoprire ed apprezzare la bellezza che ci circonda. Inoltre l’amabilità dei due amici a quattro zampe attira curiosi e permette alla gente di avvicinarsi. Gli animali rappresentano il trait d’union tra i viandanti e le persone. Che, intrigate dalla simpatica carovana, si fanno avanti con sorrisi accoglienti, pronte a scambiare quattro chiacchiere, a confrontarsi, a offrire ospitalità, a tendere una mano. Il lockdown li ha sorpresi in Puglia, dove sono stati costretti e fermarsi otto mesi. Un tempo infinito per chi vive quotidianamente in cammino lungo sentieri polverosi. Una stanzialità indotta che ha ulteriormente rafforzato l’esigenza di tornare a muoversi. A loro si aggregato, strada facendo, un cane in cerca di affetto, lo hanno chiamato Amapola.

Com’è la vita in viaggio? “La strada si fa da se. Senza alcun programma, nessuna pianificazione. Siamo ben organizzati e molto flessibili. Rinunciamo ai confort delle abitazioni a favore di un’esistenza nomade. Non abbiamo una casa. Ad oggi abbiamo percorso oltre diecimila chilometri in giro per l’Europa”. E ogni giorno bussate a una porta diversa in cerca di un ricovero per voi e gli asinelli? “Esatto. Prima di fermarci valutiamo tante cose, in funzione anche delle esigenze dei nostri compagni di viaggio. E accettiamo quel che ci viene offerto. Un ricovero per la notte, un piatto caldo, del fieno, una doccia, un pensiero”. Helena e Carlo viaggiano con capienti zaini con tende, sacchi a pelo, un recinto mobile, provviste per qualche giorno. La mattina si parte, uno spuntino in viaggio e poi nel pomeriggio si cerca un luogo idoneo per passare la notte. Intanto si conoscono tante persone. Ognuna si ferma a chiedere, ad ascoltare, a raccontare. Nascono relazioni, si fanno conoscenze che a volte si tramutano in amicizie. E’ uno scambio, una crescita continua ed un arricchimento reciproco. Poi Carlo cucina sul suo fornellino. E ci si prepara per dormire. Sotto un cielo stellato o in un ricovero di fortuna. Senza paura di lupi, orsi e cinghiali che costellano il percorso. “I nostri asini e la nostra presenza attraggono tanta gente. Ci scambiamo pensieri e riflessioni sul tempo che viviamo” Che tempo è, questo? “Siamo vittime di un sistema che ci costringe a ritmi forzati, di una società che ci spinge a correre incessantemente, a non avere tempo in nome di una produttività esasperata” dice Helena “Sono in totale disaccordo con il sistema capitalistico, causa di ingiustizie, soprusi e sofferenze, per l’uomo e l’ambiente” spiega Carlo. A proposito di ambiente, il drappello formato da una donna, un uomo e due equini ha sinora regalato oltre seicento alberi da mettere a dimora agli abitanti dei luoghi attraversati. Querce, simbolo di longevità, che hanno dato vita ad un percorso verde, un sentiero battuto dai passi del loro slow travel, segno di riconoscenza, pace e solidarietà. Simbolo e testimonianza di un viaggio che spinge alla meditazione.

Perché avete scelto proprio due asini? “Questi animali tanto pacati e riflessivi ci hanno insegnato molto. Oggi non si fa altro che correre, ci trasciniamo a volte stanchi e affaticati. Viviamo oltre i nostri limiti. E quando in realtà dobbiamo andare più veloce non ce la facciamo. Questi animali invece viaggiano lentamente. Ma quando è necessario sanno correre anche loro” afferma Helena

Cosa vi ha insegnato questo viaggio? “Viaggiare a piedi, la modalità più sostenibile, ci ha insegnato ad accogliere la diversità come opportunità, a cogliere il meglio di confronto e condivisione. A conoscere un po’ di più la geografia dell’Europa che abbiamo attraversato”

Cosa vi è mancato durante il vostro viaggio? “La nostra libertà ci ha fatto allontanare da amici e familiari. A volte sentiamo la mancanza di un abbraccio” svela Helena

Siete in viaggio da anni. Intendete fermarvi? “Abbiamo ancora tanta voglia di girare e percepiamo che anche Tony ed Aurora Alba condividono il desiderio di continuare a muoversi- dice Helena- Ma sappiamo che prima o poi dovremmo fermarci. Speriamo che siano proprio i nostri amici asinelli ad indicarci la strada. Nel luogo dove si troveranno bene cercheremo di realizzare una stanzialità equa, giusta, sostenibile, accogliente” aggiunge Carlo.

Un incredibile viaggio, un lento girovagare quello di questa allegra e spensierata comitiva, nel nostro tempo accelerato scandito da ritmi frenetici, che spinge a riflettere sul senso del tempo, “un attimo non ben definibile” per Carlo. La serenità sprigionata dai loro occhi luminosi, i sorrisi sinceri, la condivisione spontanea, l’indugiare senza fretta, i gesti rassicuranti fanno capire che riappropriarsi di tempi e spazi è possibile.

A passo lento, lungo mulattiere, sentieri dismessi, arterie dimenticate, vie del passato, Helena e Carlo portano avanti il progetto “Un attimo sto arrivando” (che dà il nome pure ad un loro blog), un chiaro ossimoro per indicare che l’attimo può essere infinito.

La coppia ci saluta con una frase del Premio Nobel per la Letteratura Olga Tokarczuk “Muoviti, vai, beato è colui che parte”.

Buon viaggio a questa originale brigata, conoscervi è stato un piacere! Un modo per assaporare meglio il … profumo del tempo.