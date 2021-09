Due aggressioni in pronto soccorso, Fials: “Servono le guardie giurate”

Due aggressioni fisiche in meno di due settimane, una delle quali sfociata anche in una denuncia. E’ quello che sta accadendo all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli. La prima aggressione risale ad una settimana fa quando in pronto soccorso sono arrivati anche i carabinieri a causa di un giovane di Guglionesi che ha dato in escandescenza scagliandosi contro i medici e i portantini e finanche contro gli stessi carabinieri tanto che nei suoi confronti è scattata anche la denuncia. L’altra aggressione, invece, un paio di giorni fa ai danni di una infermiera sempre all’interno del pronto soccorso. E sotto la lente va a finire la gestione del pronto soccorso del San Timoteo dove non ci sono più da tempo le guardie giurate ma una sorta di hostess e steward che non garantiscono la sicurezza al personale. Sulla questione è intervenuto il Fials che, dopo le frequenti segnalazioni ricevute da parte del personale dipendente, ha sollecitato la direzione strategica a porre “i dovuti rimedi per garantire maggiore sicurezza all’interno dei nostri ospedali. Recentemente presso l’ospedale “S. Timoteo” di Termoli ci sono state delle aggressioni a carico di personale sanitario. Le aggressioni infondono paura e non permettono ai lavoratori di garantire gli interventi di assistenza e di cura in sicurezza, in quanto la forza pubblica interviene quando il reato è avvenuto, perché in prossimità dei nostri ospedali non è previsto alcun presidio di controllo agli accessi. Per questo motivo si chiede di ripristinare il servizio di vigilanza con guardie giurate che dovrebbero stazionare all’ingresso principale dei nostri ospedali ed effettuare giri d’ispezione all’interno anche durante la notte, soffermandosi maggiormente nelle aree attigue ai pronto soccorso. Non si capisce perché questo servizio, previsto in passato e presente in diverse realtà nazionali, in Asrem è stato riconvertito prevedendo steward ed hostess.

A parità di spesa, oppure con lievi integrazioni economiche, si potrebbero risolvere queste problematiche ed assicurare il servizio di vigilanza alfine di tutelare operatori e cittadini ricoverati”.