Due adolescenti ritrovano cane in fin di vita e impaurito, ricompensati

Erano giorni che aveva perso la strada di casa. La foto testimonia che era ridotto all’osso. Cercava disperatamente il suo padrone. Quest’ultimo, al tempo stesso, aveva attivato le ricerche che, però, avevano dato esito negativo, è in lui cresceva sempre più la convinzione che il suo amico a quattro zampe non l’avrebbe più rivisto. Ma il cane, un magnifico pointer bianco e nero, appartenente a un noto medico isernino, si aggirava tra le strade del centro di Isernia. L’altro giorno, per sua fortuna, si è imbattuto in due adolescenti. I ragazzi, all’incirca sui 14 anni, visto l’animale così deperito e visibilmente impaurito si sono avvicinati. Di chi fosse il cane non ne avevano proprio idea. Così, armati di spirito di volontà, hanno iniziato le ricerche per provare a riconsegnare l’animale al legittimo proprietario. Probabilmente, per i due adolescenti si è trattato di una sorta di gioco avventuriero che li ha tenuti impegnati diverse ore. Dopo aver trovato una serie di indizi e dimostrando una certa dote nell’ambito delle investigazioni, finalmente sono giunti dinanzi alla casa del proprietario del cane. Suonato il campanello di casa ad aprirli è stato proprio il professionista isernino, chiaramente entusiasta per aver ritrovato il suo amico a quattro zampe, ormai dato per disperso. Il medico, conosciuto in città per la sua generosità, ha ringraziato i due adolescenti e li ha ricompensati donando loro una somma in denaro, parte della quale spesa per un’ottima pizza e un bicchiere di coca-cola.

Una storia a lieto fine che meritava di essere raccontata. Nella società attuale, in cui spesso si passeggia con gli occhi puntati sullo smartphone, è raro che due adolescenti, amanti degli animali, si adoperino così strenuamente per riportare a casa un cane randagio. Valori e impegno che non potevano non essere ricompensati.