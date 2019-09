Dubbi sulle assunzioni al Comune

Nuovo personale, le perplessità di “Agnone Identità e Futuro” che convoca una conferenza stampa per questo pomeriggio

FRANCESCO BOTTONE

Il gruppo “Agnone Identità e Futuro” ha convocato una conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio, alle ore 15,30, presso il foyer del Teatro Italo Argentino di Agnone. La gestione delle risorse, sia umane che finanziarie, da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Marcovecchio, il “caso” del servizio di gestione delle biblioteche comunali recentemente revocato, ma anche il continuo ricorso ad affidamenti diretti per la gestione dei servizi esternalizzati, e ancora la casa di riposo fino alla richiesta della diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale. Questi, per sommi capi, i punti all’ordine del giorno che saranno trattati nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio.

«Non vorrei che si banalizzasse il discorso riducendolo solo al presunto caso del mancato rinnovo del servizio di gestione delle biblioteche riunite all’Associazione Tradizioni e Sviluppo. – spiega il consigliere comunale, l’avvocato Vincenzo Scarano – Non arrivo certo a parlare di “ritorsione politica”, ma ripeto, non è quello il tema della conferenza stampa, non solo quello almeno. Tracceremo, invece, un bilancio della nostra attività politica in seno al Consiglio comunale, con particolare riferimento alla gestione della cosa pubblica, delle risorse umane ed economiche, da parte dell’amministrazione comunale in carica. Non pretendiamo di dare delle sentenze di condanna o di assoluzione alla maggioranza, non è questo il nostro compito, ci limiteremo a fare il quadro di quanto accade, è accaduto e sta accadendo, lasciando ai giornalisti e al pubblico che vorrà seguirci ogni considerazione e ogni libertà di giudizio sul modo di amministrare il Comune. Il Municipio sta anche assumendo nuove figure nel proprio organico di dipendenti, anche su questa vicenda va fatta chiarezza. Infine insisteremo sulla nostra richiesta di diretta streaming dei lavori del Consiglio comunale. Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni in tal senso, infatti, pare che non si possano fare riprese delle assemblee che pure sono pubbliche e alle quali prendono parte abitualmente giornalisti o addirittura semplici cittadini che, muniti di un semplice smartphone, riprendono e poi pubblicano materiale sui social».