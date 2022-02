Sono ancora tanti gli interrogativi che avvolgono il ritrovamento della 72enne di Bojano. I familiari: abbiamo più volte battuto quel pezzo di terreno ma non abbiamo mai trovato nulla

Sono ancora tante le domande che avvolgono il ritrovamento del corpo senza vita di Incoronata Sebastiano di 72 anni, l’anziana scomparsa da Bojano all’inizio di dicembre.

Nel tardo pomeriggio di lunedì la drammatica scoperta, a pochi chilometri dal centro matesino. Il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico sul cadavere, accertamenti che potranno fornire dettagli importanti sulle cause che hanno provocato il decesso, ma ad oggi i parenti della donna non riesco a fornirsi risposte a numerosi interrogativi.

A quando risale il decesso? Com’è possibile che nessuno abbia notato il corpo di Incoronata? Eppure la 72enne, priva di vita, è stata ritrovata ad una manciata di metri dalla Statale, in un punto dove la visuale non è particolarmente limitata da una folta vegetazione.

Per i familiari Incoronata non è morta lì dov’è stata ritrovata anche perché più volte loro stessi avevano battuto il territorio con la speranza di trovare indizi che portassero ad un ritrovamento.

“Abbiamo visto e non abbiamo trovato niente – le parole della sorella Fernanda, intervistata dal collega di Telemolise Enzo Luogo – Le autorità che sono andate lì con i cani avrebbero dovuto trovare qualcosa? Abbiamo anche oltrepassato quella zona ma non abbiamo trovato nulla. O qualcuno ce l’ha lasciata oppure non sappiamo. Mia sorella era una donna che non si muoveva di casa, era una persona tranquilla e non litigava mai con nessuno. Tutti le volevano bene”.