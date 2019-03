“Drug Market”, gli indagati scelgono la strada del silenzio

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Si sono avvalse della facoltà di non rispondere le 10 persone coinvolte nell’operazione “Drug Market” condotta dai carabinieri lo scorso 1 marzo. Un blitz, quello dei militari dell’Arma, che ha portato a galla un vasto giro di stupefacenti in città. Un modus operandi rodato, sulla scorta dei metodi utilizzati nelle grosse piazze dello spaccio e che consentiva di far girare un bel po’ di cocaina. Tante, tantissime infatti le persone che si recavano dai coinvolti per acquistare la droga. Lunedì è stata sentita, a Foggia, la donna attualmente reclusa in carcere. Come noto ha scelto la strada del silenzio. Anche gli indagati interrogati stamane (due sono in carcere mentre gli altri si trovano agli arresti domiciliari) hanno scelto di non parlare. Il gip D’Agnone si è recato prima in carcere e poi presso il palazzo di Giustizia del capoluogo. Oltre agli indagati i rispettivi legali, gli avvocati Carmine Verde, Angelo Piunno, Costantino D’Angelo, Paolo Lanese, Luigi Iosa e Silvio Tolesino. Alcuni di loro hanno già annunciato che presenteranno a breve una istanza al tribunale del Riesame per chiedere una misura meno afflittiva rispetto a quella dell’ordinanza. Alcuni degli avvocati, inoltre, hanno motivato la scelta del silenzio dei rispettivi assistiti col fatto che il “faldone” è abbastanza voluminoso e dunque «è necessario prima leggere attentamente le carte».