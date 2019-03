“Drug Market” è tempo di interrogatori, mercoledì sei indagati compariranno davanti al Gip

REDAZIONE

E’ fissato al 6 marzo l’interrogatorio di garanzia a carico di sei degli undici indagati nell’ambito dell’operazione dei carabinieri del Norm denominata Drug Market. Nel frattempo a Foggia è stata ascoltata per rogatoria una delle principali indagate, una 39enne di Campobasso che è assistita in questa delicata fase dall’avvocato Carmine Verde. Intanto resta ai domiciliari il 26enne assistito dall’avvocato Luigi Iosa, destinatario di misura cautelare nella medesima inchiesta, nei confronti del quale è stato aperto un procedimento parallelo in quanto durante la perquisizione domiciliare operata dai carabinieri il giorno in cui gli hanno notificato la misura cautelare sono stati ritrovati un centinaio di grammi di hascisc. Per tre giorni è stato in carcere e ora, proprio su richiesta dell’avvocato Iosa, si trova ai domiciliari così come disposto dall’ordinanza originaria. Anch’egli domani verrà ascoltato dal gip nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia. Le indagini relative all’operazione “Drug Market” hanno tenuto impegnati per circa un anno i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Gli appostamenti e le intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno permesso di ricostruire gli intrecci alla base dei quali c’era un fitto scambio di cocaina e soldi. Il tutto in un appartamento di via Romagna laddove venivano materialmente confezionate le dosi in bustine termosaldate. Ciò ha anche permesso di dare un nome e un volto ai tantissimi clienti che quasi quotidianamente raggiungevano la “centrale” per approvvigionarsi. Clienti insospettabili, della città e non, la cui età varia dai 20 ai 40 anni. Piccoli acquisti che, se sommati, conferiscono maggiore corposità all’inchiesta.