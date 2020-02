Drug Market, condanne da 8 a 6 anni per la “cupola” dello spaccio

L’associazione riqualificata di “piccolo spaccio”: tra 60 giorni le motivazioni poi il ricorso in Appello

Operazione Drug Market: sono state definite nella mattinata odierna (lunedì 17 febbraio 2020) le posizioni di alcune delle persone coinvolte nella vasta operazione antidroga portata a termine a Campobasso a marzo dello scorso anno. Sei le posizioni dinanzi al giudice: per quattro (rappresentati in giudizio dai legali Carmine Verde, Alessio Verde – nella foto in basso insieme al legale Silvio Tolesino – ed Elena Verde) che avevano le posizioni più delicate l’associazione è stata riqualificata “di piccolo spaccio” ed anche l’attività di spaccio è stata considerata di “lieve entità”.

In virtù di ciò le condanne per le quattro persone vanno dagli 8 anni e 6 mesi (F.D. le iniziali) a 6 anni (G.D.V. le iniziali): 6 anni e 1 mese (E.D.V. le iniziali) e 6 anni e 8 mesi (C.D.V. le iniziali) le altre due condanne (il pubblico ministero chiese condanne anche fino ai 14 anni reclusione).

Per altre due persone, pure coinvolte nel blitz e difese dall’avvocato Silvio Tolesino le condanne sono di 3 anni e 2 mesi e 1 anno e 4 mesi.

Per tutte le persone che si sono presentate stamane dinanzi al giudice il rito è stato quello abbreviato.

I legali adesso attenderanno le motivazioni (che saranno rese note tra 60 giorni) e poi sulla scorta di queste ultime presenteranno ricorso dinanzi alla Corte d’Appello.

L’operazione a marzo dello scorso anno. Undici le misure cautelari inizialmente richieste. I militari fecero venire a galla un vasto giro di stupefacenti in città, con ramificazioni anche in Campania e Puglia.