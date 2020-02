Drug market, chieste condanne sino a 14 anni di carcere

Drug market: sono state discusse nella giornata odierna alcune posizioni dei coinvolti nella vasta operazione antidroga portata a termine dai carabinieri a marzo dello scorso anno. Nella giornata odierna (lunedì 3 febbraio) è stato dato spazio alla requisitoria del pubblico ministero il quale ha chiesto,per le persone coinvolte, condanne che vanno dai 14 anni ai 6 mesi di reclusione. Alcuni già nella giornata odierna (con rito abbreviato) definiranno la propria posizione. Per altri (tre sono rappresentati in giudizio dall’avvocato Silvio Tolesino, nella foto in basso) bisognerà aspettare il prossimo 10 febbraio quando prima ci saranno le arringhe dei legali e successivamente la camera di consiglio. L’operazione, come detto, scattò a marzo dello scorso anno. Inizialmente furono 11 le misure cautelari richieste. Gli inquirenti, al termine di una meticolosa attività di indagine, portarono a galla un vasto giro di stupefacenti in città, con ramificazioni anche nelle regioni limitrofe (in particolare nelle confinati Campania e Puglia). Una indagine partita mesi addietro grazie a pedinamenti e perquisizioni. Pian piano le forze dell’ordine hanno messo insieme tutti i componenti de puzzle e successivamente sono entrati in azione smantellando il mercato della droga messo in piedi in città.

L’avvocato Silvio Tolesino