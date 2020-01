Drone in volo, turisti canadesi scambiati per ladri rumeni

Topi d’appartamento, oramai è psicosi collettiva in tutto il Molise, anche se le notizie più preoccupanti arrivano dalla provincia di Isernia e dal venafrano in particolare.

A Isernia, il record dell’allarmismo, con una pattuglia delle Forze dell’Ordine che è piombata addosso a un gruppetto di Italo-canadesi, “colpevoli” di fare riprese video dall’alto con un loro drone.

Sono stati scambiati per ladri e c’è voluto un po’ per far capire agli agenti che non si trattava di una banda di ladri, che stava perlustrando il territorio, ma solo di innocui turisti. Li ha aiutati il fatto fi parlare inglese, altrimenti sicuramente finivano in caserma tanto alto è il livello di allerta registrato dalla popolazione. Infatti la telefonata alle Forze dell’Ordine è partita da una frazione di Isernia sorvolata dal drone.

Da Venafro, giorni fa, era partito l’allarme di una banda di ladri napoletana-rumena col drone e subito, complice Facebook, è arrivato a Isernia.

Ma le segnalazioni si sprecano e spesso sono solo allarmi infondati con innocui turisti che finiscono per essere scambiati ingiustamente per ladri. Allarmarsi è giusto, ma non bisogna esagerare.