Droga sull’asse Puglia-Molise, gli indagati fanno scena muta davanti al giudice

Hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, per assecondare la strategia difensiva, i 10 indagati nell’ambito dell’operazione antidroga “White Beach” che ha disarticolato una presunta associazione a delinquere, composta da molisani e pugliesi di San Severo, dedita allo spaccio di cocaina, eroina e haschisc soprattutto in Basso Molise, anche se lo stupefacente pare arrivase anche nel restante entroterra della regione. Si è tenuto difatti questa mattina l’interrogatorio di garanzia per quegli indagati destinatari (10) di misure cautelari in carcere.